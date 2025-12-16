«Почему люди поливают бойцов грязью?» Экс-чемпион UFC иронично высказался о себе

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад с иронией прокомментировал поведение болельщиков в социальных сетях. По словам бойца, он всегда удивлялся, почему люди пишут спортсменам оскорбления и считают, что их мнение имеет значение, но в итоге сам поймал себя на том, что поступил точно так же.

«Я всегда задавался вопросом, почему люди поливают бойцов грязью и думают, что их мнение для них важно… А потом я вылетел из плей-офф фэнтези-футбола, потому что Джои Би принёс мне всего семь очков, и написал ему сообщение, где высказал недовольство. И тогда я понял, что сам стал одним из этих «людей», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

