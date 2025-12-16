Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Почему люди поливают бойцов грязью?» Экс-чемпион UFC иронично высказался о себе

«Почему люди поливают бойцов грязью?» Экс-чемпион UFC иронично высказался о себе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад с иронией прокомментировал поведение болельщиков в социальных сетях. По словам бойца, он всегда удивлялся, почему люди пишут спортсменам оскорбления и считают, что их мнение имеет значение, но в итоге сам поймал себя на том, что поступил точно так же.

«Я всегда задавался вопросом, почему люди поливают бойцов грязью и думают, что их мнение для них важно… А потом я вылетел из плей-офф фэнтези-футбола, потому что Джои Би принёс мне всего семь очков, и написал ему сообщение, где высказал недовольство. И тогда я понял, что сам стал одним из этих «людей», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Мухаммад: Махачев настаивает на бое с Усманом, потому что у них один менеджер

Махачев скидывает последние два килограмма перед взвешиванием:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android