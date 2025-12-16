«Очередной противник для резюме». Веласкес — о Тиме Цзю

Американский боксёр Энтони Веласкес высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю.

«Я очень устал перед битвой взглядов с Тимом. Мы с командой провели около 15 часов в самолёте. Тим оказался обычным парнем. Просто очередной противник для моего резюме. На бумаге он может считаться моим самым сложным оппонентом. Но я встречался на ринге со множеством чемпионов мира. Посмотрим, что Тим покажет в бою.

Если я одержу победу, то войду в число претендентов на пояса. Я мотивирован доказать, что могу стоять в одном ряду с лучшими из лучших», — приводит слова Веласкеса Boxing Scene.

Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой. Имеет в своём рекорде 25 побед и три поражения.

Энтони Веласкесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все бои провёл на территории США. Энтони имеет в своём рекорде 18 побед, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.