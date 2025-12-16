Скидки
Видео: Арман Царукян показал нынешнюю физическую форму и актуальный вес

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян показал свою актуальную физическую форму. Вес спортсмена составил 78,7 кг.

Арман Царукян показал нынешнюю физическую форму и актуальный вес:

Напомним, ранее стало известно, что чемпион АСА в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов снялся со схватки по грэпплингу с Царукяном. Поединок должен был возглавить турнир ACBJJ 20, который пройдёт 17 декабря в Москве. Новым соперником Армана стал Мехди Байдулаев, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Их схватка пройдёт в весовой категории до 80 кг.

На счету Царукяна в смешанных единоборствах 23 победы и три поражения.

