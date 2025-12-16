Скидки
«Есть планы, чисто для хайпа». Царукян заявил о желании дебютировать в боксе

«Есть планы, чисто для хайпа». Царукян заявил о желании дебютировать в боксе
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян высказался о своём желании дебютировать в профессиональном боксе.

«Конечно же, планы есть [попробовать себя в боксе]. У меня много работы в ММА. Я хочу добиться как минимум статуса чемпиона UFC и защитить свой пояс. А потом чисто для хайпа, для заработка, конечно, хотелось бы попробовать в боксе с каким-нибудь блогером. Кто знает. Есть Нурлан Сабуров, Михаил Литвин, Джейк и Логан Пол. Я говорю, что попробовал бы [себя в боксе] через 10 лет», – передаёт слова Царукяна корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

Напомним, ранее стало известно, что чемпион АСА в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов снялся со схватки по грэпплингу с Царукяном. Поединок должен был возглавить турнир ACBJJ 20, который пройдёт 17 декабря в Москве. Новым соперником Армана стал Мехди Байдулаев, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Их схватка пройдёт в весовой категории до 80 кг.

