Арман Царукян заявил, что собирается страховать бой Гэтжи — Пимблетт

Арман Царукян заявил, что собирается страховать бой Гэтжи — Пимблетт
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о намерении быть запасным на поединке американца Джастина Гэтжи и представителя Великобритании Пэдди Пимблетта. Спортсмены сразятся в конце января 2026 года на турнире UFC 324.

«Я буду не официально запасным на бой Гэтжи – Пимблетт. Я стану аккуратно подходить к весогонке. Если понадоблюсь, то буду там. Мне нужно держать форму, готовиться и не травмироваться. После нового года полечу в США, буду там находиться в режиме готовности», – передаёт слова Царукяна корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

