Джейк Пол убил аллигатора на охоте, чтобы подготовить костюм к поединку с Джошуа

Американский боец и блогер Джейк Пол рассказал о костюме, который он подготовил к поединку с Энтони Джошуа. Костюм сделан в стиле легендарного рестлера Халка Хогана, а для его создания, по словам Пола, он отправился на охоту на аллигаторов и убил крупного хищника.

Фото: Кадр из видео

Напомним, бой Пол — Джошуа состоится 19 декабря в Нью-Йорке. Для Пола, чей профессиональный рекорд составляет 12 побед при одном поражении, это будет самое серьёзное испытание в карьере с одним из сильнейших тяжеловесов 10-летия.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.