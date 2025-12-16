Скидки
Чейл Соннен: не верю, что Макгрегор появится на турнире UFC в Белом доме

Чейл Соннен: не верю, что Макгрегор появится на турнире UFC в Белом доме
Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и ныне аналитик Чейл Соннен поделился мнением о возможном возвращении Конора Макгрегора в октагон. По его словам, если ирландец вернётся, это вряд ли произойдёт на турнире UFC в Белом доме.

«Я не верю, что Конор появится на турнире в Белом доме. Но давайте примем эту гипотезу: сможет ли Конор держать медиа под контролем? Он уже пять лет делает вид, что возвращается. Когда турнир состоится, сможет ли он снова сказать: «О, я не был там, но вы увидите меня в ноябре или в следующем январе», или это будет последний обман Макгрегора?» — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

Галлюцинации и «встреча с Иисусом». Ради возвращения Макгрегор пошёл на странные меры
Галлюцинации и «встреча с Иисусом». Ради возвращения Макгрегор пошёл на странные меры

Конор Макгрегор показал, как играет в футбол:

