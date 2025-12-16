«Ждём развязки истории с глазами». Александр Волков — о бое за титул UFC

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков заявил, что рассчитывает получить титульный поединок сразу после реванша между Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом. Бой француза и британца был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. Соперники встречались в конце октября.

«Я претендент номер один после поединка Гана с Аспиналлом. Мы рассчитываем подраться сразу же, как только выявится победитель этого боя [в реванше]. Но все мы знаем, что в UFC склонны к крутым супербоям. Всегда может появиться Алекс Перейра, кто-либо ещё. Однако в целом пока что расклад такой, что ждём развязки этой истории с глазами, поединком и меня в том числе в этом треугольнике», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

