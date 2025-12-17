Скидки
Кормье назвал бойца, участие которого сделает турнир UFC в Белом доме величайшим в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье высказался о возможном участии ирландца Конора Макгрегора в турнире UFC в Белом доме. По мнению Кормье, если Макгрегор не попадёт в кард турнира, его карьера в ММА будет фактически завершена.

«Если он не появится на турнире в Белом доме, с ним будет покончено. Нравится вам Конор или нет, но этот турнир станет самым большим в истории UFC, однако только в одном случае — если в нём будет Макгрегор. Да, кард и так будет мощным и зрелищным, но величайшим из всех его сделает только участие Конора», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Ожидается, что турнир пройдёт летом следующего года.

