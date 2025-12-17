Будущий соперник Цзю высказался о смене тренера Тимом

Американский боксёр Энтони Веласкес высказался о новом тренере своего будущего соперника Тимофея Цзю — Педро Диасе.

«Тим решил перейти к новому тренеру, это его дело. Педро Диас уникален, он работал с Мигелем Котто. Если Диас тренировал Котто, то это не значит, что Тим станет новым Котто. Это просто имя.

Люди любят громкие имена, но я на это не обращаю внимания. В нашем деле важнее не имя, а то, насколько твой наставник подходит конкретно тебе. И я знаю, что мой тренер Гектор Бермудес идеально меня дополняет», — приводит слова Веласкеса BoxingScene.

Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой. Имеет в своём рекорде 25 побед и три поражения.

Энтони Веласкесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все бои провёл на территории США. Энтони имеет в своём рекорде 18 побед, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.