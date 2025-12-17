Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксёрской карьеры.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. В 2014-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2017-м – абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2024-м – чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг). Всего на его счету 42 победы (31 — нокаутом) и ни одного поражения.

