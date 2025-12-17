Скидки
Вячеслав Борщёв уволен из UFC

Вячеслав Борщёв уволен из UFC
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Вячеслав Борщёв (8-7) уволен из UFC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Вячеславу Борщёву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2022-го выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы, шесть поражений и одна ничья.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Борщёв проиграл единогласным судейским решением по итогам трёх раундов бразильцу Матеусу Камило. Поражение стало для него третьим подряд.

