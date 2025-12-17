Теренс Кроуфорд прокомментировал завершение карьеры

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) прокомментировал решение завершить карьеру.

«Каждый боец знает, что этот момент настаёт. Мы просто не знаем когда. Всю свою жизнь я преследовал что-то. И это были не пояса, деньги и заголовки. Это чувство возникает, когда весь мир сомневается в тебе, но ты продолжаешь заявлять о себе и доказывать, что все ошибаются.

Я дрался за свою семью. Я дрался за мой город. Я дрался за ребёнка, которым я был и у которого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток. И я сделал это так, как считал нужным.

Я отдал этому спорту каждый свой вдох, каждый шрам, каждый успех, каждый грамм моего сердца. И я принимаю будущее. Время пришло», — сказал Кроуфорд в социальных сетях.