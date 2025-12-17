Победитель ЧМ-2025 Попов назвал свой самый сложный бой на турнире

Победитель мужского чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Илья Попов назвал, по его мнению, сложнейший поединок на турнире.

«Полуфинал, да, получился наиболее напряжённым, соперник был из Казахстана, достойный парень. Пришлось показывать характер, переламывать ход боя. Поэтому полуфинальный бой отмечу как самый сложный», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в Дубае сборная России заняла первое общекомандное место, выиграв семь золотых медалей.

Материалы по теме Российские боксёры завоевали семь золотых медалей на ЧМ-2025 в ОАЭ

Тренер сборной Азербайджана по боксу напал на судью во время боя