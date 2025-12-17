«Вы видели это миллион раз». Джейк Пол заявил, что Кроуфорд не ушёл из бокса

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, считает, что непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд, объявивший о завершении карьеры, не ушёл из бокса.

«Он не завершил карьеру, вы, ребята, видели это миллион раз в боксе. Он не ушёл, но все говорят о нём из-за этого, умный ход от Теренса», — сказал Пол на открытой тренировке.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.