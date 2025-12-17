Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Вы видели это миллион раз». Джейк Пол заявил, что Кроуфорд не ушёл из бокса

«Вы видели это миллион раз». Джейк Пол заявил, что Кроуфорд не ушёл из бокса
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, считает, что непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд, объявивший о завершении карьеры, не ушёл из бокса.

«Он не завершил карьеру, вы, ребята, видели это миллион раз в боксе. Он не ушёл, но все говорят о нём из-за этого, умный ход от Теренса», — сказал Пол на открытой тренировке.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Официально
Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android