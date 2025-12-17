Чемпион мира Попов: российская школа бокса самая сильная в мире

Победитель мужского чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Илья Попов высказался об отечественной школе бокса.

«Российская школа бокса самая сильная в мире? Самая сильная, 100%. Российская школа сильная, это было всегда, и мы доказываем это», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в Дубае сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. На втором месте расположилась сборная Казахстана, замкнула тройку сильнейших команда Узбекистана.

