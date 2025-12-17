Тим Цзю — Энтони Веласкес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

17 декабря в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (25-3, 18 KO) встретится с непобеждённым американцем Энтони Веласкесом (18-0-1, 15 KO).

Трансляцию турнира можно посмотреть на телеканале FOX Sports Australia. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало боя Цзю – Веласкес – в 14:00 мск.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.