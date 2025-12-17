Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд показал свои чемпионские пояса

Теренс Кроуфорд показал свои чемпионские пояса
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), объявивший о завершении карьеры, продемонстрировал свои многочисленные пояса.

«Что я ещё могу сказать?» — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. В 2014-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2017-м – абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2024-м – чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Материалы по теме
Официально
Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android