Инсайдер: Пауло Коста выступит на UFC 326, есть соперник

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста выступит на турнире UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Лео Гимараеш.

Соперником Косты станет соотечественник Бруно Феррейра.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 318, Коста победил единогласным судейским решением россиянина Романа Копылова.

Феррейра на UFC 323 в декабре одолел единогласным судейским решением бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.

Ранее на турнир UFC 326 был анонсирован бой Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра.

Официально
Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся за пояс BMF на турнире UFC 326 в марте

Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны

