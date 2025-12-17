Илья Попов выразил надежду, что российских боксёров допустят до Олимпиады

Победитель мужского чемпионата мира — 2025 по боксу в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Илья Попов высказался о возможности допуска отечественных спортсменов до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Надежды и планы в любительском боксе? Надежда, что нас допустят до Олимпиады, что будем участвовать в отборочных турнирах, и хотелось бы побоксировать на Олимпийских играх», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

На чемпионате мира — 2025 в Дубае сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. На втором месте расположилась сборная Казахстана, замкнула тройку сильнейших команда Узбекистана.