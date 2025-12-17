Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, провёл открытую тренировку перед поединком с двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, который состоится 19 декабря в Майами (США).

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Всего на его счету 28 побед и четыре поражения.

«Чемпионат» проведёт трансляцию боя Джошуа — Пол.

Где Джейк Пол — там деньги. Сколько блогер зарабатывает в боксе?