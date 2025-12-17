«Никто так и не составил ему конкуренцию». Макс Келлерман — об уходе Кроуфорда из бокса

Известный обозреватель Макс Келлерман прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённого чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).

«Сколько бойцов ушли на вершине вот так? Сколько? Я могу назвать вам нескольких. Джин Танни. Он не был непобеждённым, но он побил Джека Демпси, побил его в реванше и ушёл на пике. Рокки Марчиано ушёл на вершине, Леннокс Льюис ушёл на вершине, Джо Кальзаге ушёл на вершине. Но я не знаю никакого, кто бы сделал это так, как Теренс Кроуфорд… А, и Андре Уорд ушёл на вершине после победы над Ковалёвым. Возможно, Андре мог бы приблизиться к этому, если бы он вернулся.

У Леннокса были реальные проблемы с Виталием Кличко. И он смотрел на Владимира Кличко и думал: «Я могу это сделать, я верю, если пройду через всё это. Но я больше не хочу». Думаю, что с Андре Уордом было то же самое после Ковалёва. Он смотрел на Бетербиева и пару других парней и думал: «Да, я способен на это, но это будет адом. Я проходил через ад много лет. И больше не хочу».

Но это не случай Теренса Кроуфорда. Никто, на самом деле, не составил ему конкуренцию. Мадримов был ближе всех, но Кроуфорд определённо выиграл бой. Мадримов был ближе всех к тому, чтобы конкурировать с ним», — сказал Келлерман в интервью The Ring.