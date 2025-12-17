Скидки
«Вернусь, чтобы разбить тебе лицо, жулик». Том Аспиналл обратился к Гану

«Вернусь, чтобы разбить тебе лицо, жулик». Том Аспиналл обратился к Гану
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл обвинил бывшего соперника француза Сириля Гана в своём простое из-за проблем со здоровьем.

«По медицинской причине я не могу драться, и мне предстоит операция из-за твоих отвратительных ногтей. Я скоро вернусь, чтобы разбить тебе лицо, жулик», — написал Аспиналл в социальных сетях.

Напомним, поединок Аспиналла и Гана в октябре возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны француза.

Ранее Аспиналл сообщил о готовности подраться с Нганну по правилам бокса.

