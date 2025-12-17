Скидки
Инсайдер: бой Ренье де Риддера и Кайо Борральо может состояться на UFC 326

Инсайдер: бой Ренье де Риддера и Кайо Борральо может состояться на UFC 326
Комментарии

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между голландцем Ренье де Риддером и бразильцем Кайо Борральо находится в разработке на турнир UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Лео Гимараеш.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC Fight Night 262, де Риддер проиграл техническим нокаутом (остановка углом) американцу Брендану Аллену.

Борральо в сентябре на UFC Fight Night 258 уступил единогласным судейским решением французу Нассурдину Имавову.

Ранее Де Риддер заявил, что проиграл Аллену из-за травмы, проявившейся в реванше с Малыхиным.

