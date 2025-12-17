Скидки
Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением в Австралии

В Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса. В главном бою бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (25-3, 18 KO) встретился с непобеждённым американцем Энтони Веласкесом (18-0-1, 15 KO).

Победу единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (100-90, 100-90, 100-91) одержал Цзю.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём предыдущем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

