Дрикус дю Плесси оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о поединке за титул между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым, который, как ожидается, состоится в первой половине 2026 года.

«Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл. Будет интересный бой, но Хамзат, конечно же, победит», — сказал дю Плесси в интервью Fight Forecast.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 258 в сентябре Имавов победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.

Чимаев на UFC 319 в августе завоевал чемпионский титул, одолев единогласным судейским решением дю Плесси.