Тим Цзю прокомментировал победу над Энтони Веласкесом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал победу над американцем Энтони Веласкесом, поединок с которым состоялся сегодня, 17 декабря, в Сиднее (Австралия).

«Я просто хотел почувствовать себя комфортно. Хотел выйти в ринг и не пытаться нокаутировать, не хотел вести себя безрассудно. В прошлом именно это подводило меня. Не хотел торопиться, использовал джеб. У меня есть все навыки, просто нужно применить их», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. Всего на его счету 26 побед и три поражения.