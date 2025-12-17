Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом

«Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона австралиец Майкл Зерафа прокомментировал победу соотечественника Тима Цзю в поединке с Энтони Веласкесом, состоявшемся сегодня, 17 декабря, в Сиднее.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:30 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Энтони Веласкес

«Тим должен был вынести его за три раунда. Мне кажется, Тим стал хуже, он по-прежнему выглядит так, будто не знает, что ему делать. Цзю не смог финишировать его, немного поскакал вокруг по рингу… Ты дерёшься с парнем, который не выбрасывает удары. Знаю, легче сказать, чем сделать, я боец, бывал в ринге и слышал критику. Но просто чувствую, что старый Тим был лучше», — приводит слова Майкла Зерафы FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением в Австралии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android