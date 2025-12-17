«Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом
Поделиться
Бывший претендент на титул чемпиона австралиец Майкл Зерафа прокомментировал победу соотечественника Тима Цзю в поединке с Энтони Веласкесом, состоявшемся сегодня, 17 декабря, в Сиднее.
Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:30 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Энтони Веласкес
«Тим должен был вынести его за три раунда. Мне кажется, Тим стал хуже, он по-прежнему выглядит так, будто не знает, что ему делать. Цзю не смог финишировать его, немного поскакал вокруг по рингу… Ты дерёшься с парнем, который не выбрасывает удары. Знаю, легче сказать, чем сделать, я боец, бывал в ринге и слышал критику. Но просто чувствую, что старый Тим был лучше», — приводит слова Майкла Зерафы FOX Sports Australia.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
18:03
-
17:08
-
16:54
-
16:45
-
15:43
-
15:15
-
14:56
-
14:08
-
13:27
-
13:15
-
12:21
-
12:20
-
12:08
-
11:47
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
09:58
-
09:27Вячеслав Борщёв уволен из UFC Официально
-
08:55Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры Официально
-
00:36
-
00:22
- 16 декабря 2025
-
23:56
-
23:20
-
23:13
-
22:09
-
22:00
-
21:42
-
20:54
-
20:04
-
19:25
-
18:42
-
18:20
-
17:50
-
17:47