«Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом

Бывший претендент на титул чемпиона австралиец Майкл Зерафа прокомментировал победу соотечественника Тима Цзю в поединке с Энтони Веласкесом, состоявшемся сегодня, 17 декабря, в Сиднее.

«Тим должен был вынести его за три раунда. Мне кажется, Тим стал хуже, он по-прежнему выглядит так, будто не знает, что ему делать. Цзю не смог финишировать его, немного поскакал вокруг по рингу… Ты дерёшься с парнем, который не выбрасывает удары. Знаю, легче сказать, чем сделать, я боец, бывал в ринге и слышал критику. Но просто чувствую, что старый Тим был лучше», — приводит слова Майкла Зерафы FOX Sports Australia.