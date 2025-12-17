Аналитик UFC объяснил, почему Двалишвили должен стать следующим соперником Петра Яна

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас объяснил, почему, по его мнению, руководство организации устроит незамедлительный реванш за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Действительно верю, Мераб получит [чемпионский] бой следующим. UFC в каком-то смысле должны ему, поскольку Мераб не обязан был соглашаться на этот поединок. Сложилось впечатление, что Мераб оказал им услугу, приняв бой в конце года.

Мераб – настоящий боец. Не думаю, что он думал об одолжении, он хотел драться, но я уверен, когда он согласился выступить на последнем шоу [года], UFC сказали нечто вроде: «Фух, теперь не нужно беспокоиться о хедлайнере. Мераб сделает это». Поэтому считаю, что UFC отдаст бой Мерабу независимо от того, что случится с О’Мэлли и Умаром», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.