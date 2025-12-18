Скидки
Ковалёв объяснил своё последнее поражение в карьере

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв высказался о своём поражении в поединке со шведом Робином Сирваном Сафаром в мае 2024 года.

«Вот, например, когда я дрался с Сафаром в Саудовской Аравии… (Ковалёв проиграл нокаутом в 10-м раунде. — Прим. «Чемпионата») Тогда я вышел, когда уже давно не боксировал — пару лет. И вышел как будто в первый раз. Переволновался в день боя. Слишком большая пауза. Если бы это был чисто мой бой, мы бы делали битву взглядов, вот эти встречи перед боем — я бы спокойнее подготовился», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Тот бой продлился все десять раундов и завершился победой шведа единогласным решением судей.

Комментарии
