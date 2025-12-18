Сергей Ковалёв дал прогноз на бой Джейка Пола и Энтони Джошуа

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв высказался о предстоящем поединке экс-обладателя титула в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом.

«Тут важно, какой будет настрой у Джошуа, насколько он серьёзно настроен. С другой стороны, у Пола тоже есть удар. Да, он его из-под задницы бросает. Но и Джошуа, мы видели, может «прикурить», его можно уронить. Это же его величество бокс, он тем и прекрасен, что его интересно смотреть», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой Пол — Джошуа состоится 19 декабря в Нью-Йорке. Для Пола, чей профессиональный рекорд составляет 12 побед при одном поражении, это будет самое серьёзное испытание в карьере с одним из сильнейших тяжеловесов 10-летия.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.