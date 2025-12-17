«Если будет возможность убить — убью». Джошуа — о предстоящем поединке с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с 14-м номером рейтинга WBA, американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Не собираюсь кого-то жалеть, особенно Джейка Пола. Меня воспитывали не так, у меня хорошая семья и мирный характер. Но если у меня будет возможность убить Пола в ринге, я его убью. В этом мой настрой на этот поединок. Видели, что я сделал с Нганну? Так будет и с Полом», — приводит слова Энтони Джошуа ESPN.

Напомним, бой Пол — Джошуа состоится 19 декабря в Нью-Йорке. Для Пола, чей профессиональный рекорд составляет 12 побед при одном поражении, это будет самое серьёзное испытание в карьере с одним из сильнейших тяжеловесов 10-летия.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.