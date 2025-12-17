Соннен считает, что Полу в поединке с Джошуа не помогла бы даже лопата

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и ныне аналитик Чейл Соннен поделился ожиданиями от предстоящего поединка между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом.

«Даже если бы Полу разрешили выйти на ринг с лопатой, он не сумел бы донести её до головы Джошуа. А если бы смог, ему не хватило бы сил, чтобы отправить его в нокаут», — приводит слова Соннена BloodyElbow.

Напомним, бой Пол — Джошуа состоится 19 декабря в Нью-Йорке. Для Пола, чей профессиональный рекорд составляет 12 побед при одном поражении, это будет самое серьёзное испытание в карьере с одним из сильнейших тяжеловесов 10-летия.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.