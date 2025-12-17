Скидки
Видео: Пётр Ян с сыновьями катается на снегоходах

Видео: Пётр Ян с сыновьями катается на снегоходах
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выложил в социальных сетях видеоролик, на котором проводе время вместе со своими двумя сыновьями за городом, катаясь на снегоходах.

Россиянин вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их поединок состоялся на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. Всего на счету Петра 20 побед и пять поражений.

До встречи с американо-грузинским атлетом Пётр Ян единогласным решением победил Маркуса Макги.

