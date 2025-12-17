Сергей Ковалёв ответил на вопрос о возможном возвращении в бокс

Трёхкратный чемпион мира Сергей Ковалёв ответил, есть ли у него желание совершить возвращение в профессиональный бокс.

«Вернуться не хочется, у меня всё отлично сейчас. Появилось много свободного времени, ну, не то чтобы много, но больше, чем раньше.

Сейчас, после долгой паузы…Если мне дали возможность нормально потренироваться, может быть, рассмотрел бы что-то подобное. Опять же, главное, чтобы дали время на подготовку», — сказал Ковалёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Сергей — чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019). Боксёр года по версии The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). Занимал второе место в рейтинге Pound for Pound по версии журнала The Ring (2 ноября 2015 года — 19 ноября 2016 года, 22 марта 2017 — 17 июня 2017). Также он первый россиянин, признанный боксёром года по версии The Ring.