Соннен: UFC придётся лишить титула Топурию

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и ныне аналитик Чейл Соннен считает, что лиге придётся лишить чемпиона промоушена в лёгком весе Илию Топурию титула.

«Если мы хотим проявить снисходительность к неоспоримому чемпиону, только в том случае, если он пропускает бои из-за болезни или травмы. Но когда Топурия говорит нам, что не проводит бои по причинам, не подпадающим под критерии болезни или травмы, тогда он и должен лишиться титула. Не хотел бы, чтобы его лишали пояса. Я на его стороне. Но его в любом случае придётся лишить титула», — приводит слова Чейла Соннена MMAFighting.

Ранее Топурия высказался о проблемах, вынудивших его отложить защиту титула на неопределённый срок.