Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста

35-летний российский боец смешанного стиля и чемпион промоушена PFL в полулёгком весе Мовлид Хайбулаев был дисквалифицирован на один год после проваленного допинг-теста, сообщили в USADA.

У Хайбулаева положительный результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO). Проба была взята во время финала мирового турнира PFL 1 августа 2025 года.

Согласно разделу 10.2 действующей версии правил PFL ADP, стандартный срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ составляет шесть месяцев, но при определённых обстоятельствах может быть увеличен до года. В данном случае Хайбулаев получил максимальный срок дисквалификации в один год из-за характера вещества и времени проведения положительного теста.

Годичный срок дисквалификации Хайбулаева начался 1 августа 2025 года, когда у него была взята положительная проба.

Именно в ночь на 2 августа 2025-го Мовлид и завоевал свой титул.