Экс-чемпион АСА Гончаров: не оставляю надежду о подписании в UFC

Бывший чемпион ACA россиянин Евгений Гончаров выразил надежду, что он станет бойцом UFC.

«Одно другому не мешает. Я готов развиваться и в боксе, и в грэпплинге выступать, и в то же время надеяться, не оставлять эту надежду о подписании в UFC, поскольку эта возможность меня мотивирует. Сложно найти мотивацию, чтобы продолжить в России выступать по ММА. Я не знаю, человек какой-то должен быть очень хороший (в плане медиа. – Прим. «Чемпионата»), чтобы я как-то замотивировался, захотел опять пахать, потому что подготовка в ММА – это совсем другое.

Веду ли я переговоры с другими ММА-лигами? Нет, ни с кем не веду переговоры. Я боксирую, выступаю по грэпплингу. И если что, всегда готов вернуться, обсудить контракт свой со своей родной лигой, скажем так, ACA», – сказал Гончаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.