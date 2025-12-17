Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион АСА Гончаров: не оставляю надежду о подписании в UFC

Экс-чемпион АСА Гончаров: не оставляю надежду о подписании в UFC
Комментарии

Бывший чемпион ACA россиянин Евгений Гончаров выразил надежду, что он станет бойцом UFC.

«Одно другому не мешает. Я готов развиваться и в боксе, и в грэпплинге выступать, и в то же время надеяться, не оставлять эту надежду о подписании в UFC, поскольку эта возможность меня мотивирует. Сложно найти мотивацию, чтобы продолжить в России выступать по ММА. Я не знаю, человек какой-то должен быть очень хороший (в плане медиа. – Прим. «Чемпионата»), чтобы я как-то замотивировался, захотел опять пахать, потому что подготовка в ММА – это совсем другое.

Веду ли я переговоры с другими ММА-лигами? Нет, ни с кем не веду переговоры. Я боксирую, выступаю по грэпплингу. И если что, всегда готов вернуться, обсудить контракт свой со своей родной лигой, скажем так, ACA», – сказал Гончаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
«Дана, дай ему контракт». Как Павлович превратился в Хабиба
«Дана, дай ему контракт». Как Павлович превратился в Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android