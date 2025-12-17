Экс-чемпион АСА Гончаров рассказал, когда планирует провести следующий бой по боксу

39-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории, Евгений Гончаров, рассказал, когда планирует провести следующий поединок по боксу.

«Есть информация такая, инсайдерская. Возможно, февраль–март будет, что-то будет», – сказал Гончаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Гончаров — бывший чемпион WFCA, действующий пятикратный чемпион ACA в тяжёлом весе. Победитель Гран-при АСА в тяжелом весе.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся в конце ноября 2025 года, Евгений в боксёрском поединке победил экс-бойца UFC Грега Харди техническим нокаутом, так как его оппонент после третьего раунда отказался от продолжения боя.