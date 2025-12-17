Александр Волков победил Евгения Гончарова по очкам в поединке по бразильскому джиу-джитсу

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу в поединке с соотечественником, экс-чемпионом АСА Евгением Гончаровым в поединке по бразильскому джиу-джитсу.

Схватка прошла в Москве в рамках турнира ACBJJ 20. Поединок завершился победой Волкова по очкам.

Напомним, в последнем поединке в UFC Волков встречался с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Александр одержал победу раздельным судейским решением. Эта победа стала для него 39-й в смешанных единоборствах.

Что касается Гончарова, на его счету 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и трижды потерпел поражение.