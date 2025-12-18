Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян победил Раисова по правилам боевого джиу-джитсу единогласным решением

Вартанян победил Раисова по правилам боевого джиу-джитсу единогласным решением
Комментарии

17 декабря в соглавном событии турнира ACBJJ 20 в Москве состоялась схватка между 30-летним россиянином и представителем смешанных единоборств Юсуфом Раисовым и его 34-летним соотечественником и победителем Гран-при ACA в лёгком весе Эдуардом Вартаняном.

Схватка между двумя россиянами проходила по правилам боевого джиу-джитсу. Победу в поединке одержал Эдуард Вартанян, которая досталась ему единогласным судейским решением.

Это не первая встреча на ринге Эдуарда и Юсуфа. 4 ноября 2022 года на турнире ACA 147 они также столкнулись в соглавном поединке. Тот бой был окончен после второго раунда, когда врач принял решение остановить бой из-за большого количества повреждений на лице Раисова.

Материалы по теме
Александр Волков победил Евгения Гончарова по очкам в поединке по бразильскому джиу-джитсу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android