Вартанян победил Раисова по правилам боевого джиу-джитсу единогласным решением

17 декабря в соглавном событии турнира ACBJJ 20 в Москве состоялась схватка между 30-летним россиянином и представителем смешанных единоборств Юсуфом Раисовым и его 34-летним соотечественником и победителем Гран-при ACA в лёгком весе Эдуардом Вартаняном.

Схватка между двумя россиянами проходила по правилам боевого джиу-джитсу. Победу в поединке одержал Эдуард Вартанян, которая досталась ему единогласным судейским решением.

Это не первая встреча на ринге Эдуарда и Юсуфа. 4 ноября 2022 года на турнире ACA 147 они также столкнулись в соглавном поединке. Тот бой был окончен после второго раунда, когда врач принял решение остановить бой из-за большого количества повреждений на лице Раисова.