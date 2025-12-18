Царукян одержал победу в поединке с Байдулаевым на турнире по джиу-джитсу в Москве

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян одержал победу в поединке по бразильскому джиу-джитсу с Мехди Байдулаевым, представляющим бойцовский клуб «Ахмат». Их схватка прошла в весовой категории до 80 кг на турнире ACBJJ 20.

Поединок завершился досрочной победой Царукяна за 12 секунд до конца схватки.

В ходе поединка Царукян получал предупреждение за удар соперника коленом.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.