Ковалёв: Усик выбирает таких боксёров, с которыми можно драться не напрягаясь

42-летний российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв, выступавший в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях, а также являвшийся трёхкратным чемпионом мира, высказался о том, как 38-летний непобеждённый чемпион мира Александр Усик выбирает оппонентов.

«Ну, Саня сейчас уже сам выбирает соперников. Таких боксёров, с которыми можно драться, не особо напрягаясь. Усик дошёл до такого уровня», — сказал Ковалёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Усик — чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе. В последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.