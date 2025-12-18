Скидки
Ковалёв: бой Пола и Тайсона — договорняк. Были определённые условия

Ковалёв: бой Пола и Тайсона — договорняк. Были определённые условия
42-летний российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв, выступавший в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях, а также являвшийся трёхкратным чемпион мира, высказался о поединке между легендарным Майком Тайсоном и Джейком Полом, в котором Майк проиграл.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Это и был договорняк, так скажу я вам. Слышал, что в контракте там были определённые условия. Если Майк Тайсон бы победил — он был получил определённую сумму, если бы выиграл нокаутом — другую, ещё меньше. А если проиграет — самую большую сумму. Чьи там деньги? Джейка Пола. Он и заказывает музыку», — сказал Ковалёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

