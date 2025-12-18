Александр Волков прокомментировал выступление Вадима Немкова в бою с Феррейрой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) российский боец смешанных единоборств Александр Волков поделился мнением насчёт выступления соотечественника Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой. Их поединок состоялся 14 декабря и завершился победой Немкова удушающим приёмом в первом раунде.

«Впечатляюще, он всегда так выступает. Не бывает такого, чтобы Вадим выступал не ярко. Вадим хороший боец», – сказал Волков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

После победы 33-летний Немков стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

