Александр Волков оценил шансы Немкова в возможном бою с Нганну

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом организации камерунцем Фрэнсисом Нганну и соотечественником Вадимом Немковым.

«Хорошие шансы. Если Вадим дисциплинированно подойдёт к бою, то шансы будут хорошими. У него всё для этого есть», – сказал Волков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в декабре, Немков победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.

Ранее Фёдор Емельяненко сделал заявление об организации боя Нганну — Немков.

