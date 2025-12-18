Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя Джейка Пола и Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Если Джошуа даст Джейку Полу хотя бы 30 секунд успеха, его распнут. Сделать достаточно не будет достаточным. Энтони не может выиграть за три раунда. Он должен победить в первом раунде, и это должно быть чисто, разрушительно и хладнокровно. Он не может пропустить удар. Не может сделать шаг назад. Это должно быть его лучшее выступление», — приводит слова Хэя Daily Mail.