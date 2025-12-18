Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя Джейка Пола и Энтони Джошуа

Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя Джейка Пола и Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Если Джошуа даст Джейку Полу хотя бы 30 секунд успеха, его распнут. Сделать достаточно не будет достаточным. Энтони не может выиграть за три раунда. Он должен победить в первом раунде, и это должно быть чисто, разрушительно и хладнокровно. Он не может пропустить удар. Не может сделать шаг назад. Это должно быть его лучшее выступление», — приводит слова Хэя Daily Mail.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android