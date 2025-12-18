Скидки
Тедди Атлас отреагировал на уход Кроуфорда из бокса

Тедди Атлас отреагировал на уход Кроуфорда из бокса
Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённого чемпиона мира в пяти весовых категориях соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).

«Было привилегий наблюдать за потрясающей карьерой Теренса Кроуфорда. И благословение видеть, что он уходит из бокса, как того заслуживает. На вершине. Как чемпион», — написал Атлас в социальной сети X (ранее Twitter).

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

