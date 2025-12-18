Эдуард Вартанян ответил, заинтересован ли ещё в подписании контракта с UFC

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался о возможности подписания в UFC.

«Вообще не думаю насчёт подписания в UFC, честно говоря. Нет, не рассчитываю, маловероятно. Я подписал контракт с АСА, который рассчитан на четыре боя. Поэтому я полностью буду сосредоточен на выступлении в АСА, на завоевании пояса», – сказал Вартанян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Эдуарду Вартаняну 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году. Всего на его счету 27 побед и четыре поражения.

