Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андерсон Силва назвал бойца UFC, способного победить Чимаева

Андерсон Силва назвал бойца UFC, способного победить Чимаева
Комментарии

Бывший чемпион UFC бразилец Андерсон Силва считает, что соотечественник Алекс Перейра мог бы составить конкуренцию действующему обладателю титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзату Чимаеву.

«Хамзат — зверь, потрясающий боец. Но я бы поставил на Алекса Перейру, если бы они с Чимаевым встретились в клетке», — сказал Силва в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 320, Перейра победил техническим нокаутом россиянина Магомеда Анкалаева, вернув титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Чимаев на UFC 319 одолел единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси, завоевав титул в среднем весе.

Материалы по теме
Дрикус дю Плесси оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android